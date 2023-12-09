“وإيه يعني المكنة بلعتها هترجعها في ثواني” .. طريقة عبقرية تمكنك من استرجاع كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM .. متخافش هطلعهالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا تم سحب الفيزا الخاصة بك داخل ماكينة الصرف ATM فلا داعي للقلق، يمكنك بسهولة استعادتها دون مواجهة أي صعوبة وذلك مع استخدام ماكينات الصرف التلقائي للنقود التي أصبحت أمرًا أساسيًا للموظفين وأصحاب المعاشات، قد يحدث بعض الأوقات مشكلات أثناء سحب النقود ولكن لا داعي للقلق. في هذا المقال، سنشرح الخطوات التي يمكنك اتخاذها لاستعادة الفيزا المسحوبة بسهولة.

لاستعادة بطاقتك التي تم سحبها في ماكينة الصرف عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة: قم بالاتصال بخدمة العملاء للبنك على الفور للإبلاغ عن المشكلة. ستحتاج إلى تقديم تفاصيل حول تاريخ السحب ورقم الجهاز أو الماكينة.

إذا كانت الماكينة التي تم سحب البطاقة فيها تابعة للبنك الخاص بك فقد يتم الاحتفاظ بالبطاقة هناك حتى تستلمها مرة أخرى.

إذا تم سحب البطاقة في بنك آخر فسوف تفقدها بشكل نهائي ولكن سيتم تعويضك ببطاقة جديدة في وقت قريب. أسباب سحب الفيزا من ماكينة الصرف ATM توجد عدة أسباب قد تؤدي إلى سحب البطاقة في ماكينة الصرف وتشمل: حدوث عطل في الماكينة نفسها.

إدخال رمز المرور بشكل غير صحيح ثلاث مرات متتالية.

تأخر المستخدم في إدخال رمز المرور.

انتهاء صلاحية البطاقة ومحاولة إدخالها في الماكينة.