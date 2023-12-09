“ضاع عمرنا واحنا بنحطه في مكان غلط وفاكرين النت بيتسرق ” .. ضع الراوتر فورًا في تلك الأماكن وستنبهر بسرعة النت .. النت عندك هيبقى زي الطلقة

أنسب مكان لجهاز الراوتر

بت علماء التكنولوجيا أن وضعية جهاز الراوتر يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قوة إشارة الإنترنت ولذا من المهم وضعه بالطريقة الصحيحة لضمان أداء أفضل، إليك بعض الطرق المختلفة لتحسين وضعية جهاز الراوتر:

يجب وضع جهاز الراوتر في أعلى مكان بالمنزل حيث يمكنه الالتقاط إشارة قوية.

يمكن التفكير في استخدام تقنية استقبال موجات الإنترنت عن طريق القمر الصناعي لتعزيز الاتصال.

تجنب وضع جهاز الراوتر بالقرب من أي أشياء معدنية حيث يمكن أن يتداخل المعدن مع إشارة الإنترنت.

تجنب وضع الراوتر بجوار أجهزة التدفئة أو مصادر الحرارة العالية.

يفضل وضع الراوتر في مكان مفتوح بحيث يمكن توزيع الإشارة بشكل جيد في جميع أنحاء المنزل.

يمكن تعديل إعدادات واجهة جهاز الراوتر لتحسين وتقوية إشارة الإنترنت.

أسباب إنقطاع الإنترنت

الكثيرون يعانون من مشكلات متعددة في استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية وتعود هذه المشكلات إلى أسباب متعددة منها: