آخر نداء ليهم.. تحذير شديد اللهجة لملاك ومستأجري العقارات بفرض غرامة 50 ألف جنيه في هذه الحالة .. اعرف التفاصيل حالاً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يجب أن تتجنب أن تكون ضمن تلك الفئة! تمت معالجة الجدل في مصر بعدما أصدر الرئيس بيانًا خلال مناقشات مؤتمرية وفي هذا البيان أوصى بضرورة إنهاء مشكلة الإيجار القديم بأسرع وقت ممكن، كما أشار إلى أهمية معاقبة الأشخاص الذين ينتهكون الأنظمة المتعلقة بتأجير وحدات السكن ويستغلونها بشكل غير قانوني، يجب على الأفراد أن يحصلوا على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية لتجنب المسائل القانونية، سنقوم في هذا المقال بشرح تفصيلي للأمور ذات الصلة.
قانون الإيجار العقاري
أكدت الحكومة بأن أي شخص يقوم بتأجير وحدات سكنية ويغير نشاطها لتصبح نشاطًا تجاريًا من دون الحصول على التراخيص المناسبة سيتعرض للمسائلة القانونية وسيكون ملزمًا بدفع غرامات مالية، وذلك لأن ممارسة الأنشطة التجارية تتطلب من المالك دفع الضرائب وفقًا للقوانين المعمول بها وأشارت الحكومة إلى أن أي مواطن ينتهك القوانين قد يعرض نفسه للسجن ودفع غرامات مالية مضاعفة للدولة.
جهود الدولة تجاه المواطنين
تهتم الدولة بتنظيم شؤون المواطنين والعاملين في جميع القطاعات من خلال تقسيمهم إلى ملفين رئيسيين ، الملف الرئيسي يضم المواطنين والمحترفين في مختلف المجالات بالدولة بينما يضم الملف المحلي جميع المعاملات والمعلومات المحلية بشكل تفصيلي، يتضمن هذا التنظيم تصنيفاً للأفراد وأعمالهم بناءً على العديد من العوامل وبالإضافة إلى توثيق الفواتير الضريبية والممتلكات الخاصة بهم ويسهم في تحديد التزاماتهم الضريبية تجاه الدولة.