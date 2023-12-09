آخر نداء ليهم.. تحذير شديد اللهجة لملاك ومستأجري العقارات بفرض غرامة 50 ألف جنيه في هذه الحالة .. اعرف التفاصيل حالاً

قانون الإيجار العقاري

أكدت الحكومة بأن أي شخص يقوم بتأجير وحدات سكنية ويغير نشاطها لتصبح نشاطًا تجاريًا من دون الحصول على التراخيص المناسبة سيتعرض للمسائلة القانونية وسيكون ملزمًا بدفع غرامات مالية، وذلك لأن ممارسة الأنشطة التجارية تتطلب من المالك دفع الضرائب وفقًا للقوانين المعمول بها وأشارت الحكومة إلى أن أي مواطن ينتهك القوانين قد يعرض نفسه للسجن ودفع غرامات مالية مضاعفة للدولة.

جهود الدولة تجاه المواطنين

تهتم الدولة بتنظيم شؤون المواطنين والعاملين في جميع القطاعات من خلال تقسيمهم إلى ملفين رئيسيين ، الملف الرئيسي يضم المواطنين والمحترفين في مختلف المجالات بالدولة بينما يضم الملف المحلي جميع المعاملات والمعلومات المحلية بشكل تفصيلي، يتضمن هذا التنظيم تصنيفاً للأفراد وأعمالهم بناءً على العديد من العوامل وبالإضافة إلى توثيق الفواتير الضريبية والممتلكات الخاصة بهم ويسهم في تحديد التزاماتهم الضريبية تجاه الدولة.