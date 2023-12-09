“حيلة جدتي العبقرية “.. ماتنسيش تحطي قالب طوب تحت السرير لو أطفالك بيعانوا من الكحة والرشح

حيلة زمان بقالب الطوب تحت السرير

في كل عام وفي فصل الشتاء ترتفع نسبة الرطوبة داخل المنازل وهذا يؤثر بشكل سلبي على الحوائط المحيطة ونجد أن معظم النساء يقومون بتخزين بعض الأغراض تحت السرير، ولكن تلك الرطوبه الموجوده تكون مشكله ويمكن أن تفسد الأغراض الموجودة في هذا المكان لذلك يمكن السيطرة على نسبة الرطوبه المرتفعه الموجودة في الجدران باستخدام قالب الطوب الأحمر، ذلك الذي يكون محتوى على مجموعة من الثقوب نقوم بغلقه من احد الجوانب ومن الجانب الأخر يوضع فيه كمية من الملح في كل فتحة والقليل من الخل ويوضع هذا القالب تحت السرير وهو كفيل بأن يمتص الرطوبة وأي روائح كريهة، ومن شأنه أن يحافظ على كل الأغراض المخزنة بأمان وبعيدًا عن تأثيرات الرطوبة الزائدة.

حيل أخرى للتخلص من الرطوبة تحت السرير

للتخلص من الرطوبة تحت السرير في فصل الشتاء، يمكنك استخدام بعض الحلول البسيطة والفعّالة وليكن وضع أكياس تحتوي على السليكا والصودا تحت السرير هذا من شأنه ان يساهم في التخلص من الرطوبة، بالاضافة إلى العمل على فتح نوافذ الغرفة التهوية مما يقلل الرطوبة، والتأكد من جفاف الأشياء الموجودة تحت السرير.