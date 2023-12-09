هتقولي ياريتني عرفتها من زمان !!!.... وصفة طبيعية بإستخدام الزبادي وزيت الزيتون .. جوزك هيتجنن عليكي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر العناية بالشعر جزءًا أساسيًا من روتين الجمال اليومي للكثير من الناس. يبحث الكثيرون عن وسائل طبيعية وفعّالة لتحسين جودة وقوة شعرهم. في هذا السياق، تأتي وصفة زيت الزيتون والزبادي كخيار مثالي لتحقيق هذا الهدف. فالزيتون والزبادي يحتويان على العديد من المركبات الغذائية والدهون الصحية التي تعزز صحة الشعر.

فوائد زيت الزيتون والزبادي للشعر

ترطيب الشعر: زيت الزيتون يحتوي على مركبات تساعد في ترطيب فروة الرأس وشعرك، مما يقلل من جفاف الشعر وتقصفه. تغذية الفروة: يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تساعد في تحفيز نمو الشعر وتغذية فروة الرأس. تعزيز اللمعان: يمنح زيت الزيتون الشعر لمعانًا طبيعيًا وصحيًا، مما يجعله يبدو أكثر حيوية وجاذبية. تقوية الشعر: الزبادي غني بالبروتينات التي تعزز قوة الشعر وتقلل من تساقطه. ترطيب الشعر: يحتوي الزبادي على الحمض اللاكتيكي الذي يعمل على ترطيب الشعر وتحسين مرونته. علاج القشرة: يمكن استخدام الزبادي للتخلص من مشكلة القشرة وتهيئة فروة الرأس.

وصفة زيت الزيتون والزبادي للشعر

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الطبيعي .

1/2 كوب من الزبادي الطبيعي.

الطريقة:

في وعاء، قومي بتسخين زيت الزيتون حتى يكون فاترًا وليس ساخنًا جدًا. أضيفي الزبادي إلى زيت الزيتون وامزجيهما جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس. قومي بتوزيع المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف، مركزة على فروة الرأس. اتركي المزيج على شعرك لمدة 30-45 دقيقة. اشطفي شعرك جيدًا باستخدام شامبو فعّال.

تكرر هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. ستلاحظين تحسنًا في ملمس وصحة شعرك بعد استخدام هذه الوصفة بانتظام