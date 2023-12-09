"ياريتني عرفت من زمان " .. استخدامات ولا تخطر على بال الجن الأزرق لعلب التونة الفارغة .. ما ترميهاش تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - واحدة من أهم الأشياء التي من الممكن أن يتم الاستفادة منها من خلال مشاهدة الفيديوهات المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هو أن بعض منها من الممكن ان يكون ذا محتوى يقدم منعة حقيقة للأشخاص من خلال طرح بعض الأفكار التي تمكنك من الاستفادة من بعض الأشياء من حولك والتي لم تكن تدرك أن لها مميزات لا تعرفها ومن خلال إحدى تلك النوعية من الفديوهات قد استعرض مقدم المحتوى الطرق التي من الممكن أن يتم استعمال علب التونة الفارغة فيها بدلا من أن يكون مصيرها سلة المهملات وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه من خلال ما يلي من سطور

– استخدامات علب التونة ـأولا لابد من تنظيف علبة التونة بشكل جيد قبل أن يتم استعمالها للتخلص من الرائحة

من الممكن أن يتم تلوين أي من علب التونة واستعمالها كالساعة التي توضح في أحد أركان الغرفة والتي تضفي ورنق خاص لها

جدير بالذكر أن هناك فكرة تتمحور حول تجميع مجموعة من علب التونة معا في شكل بيضاوي وترك الجزء الأعلى مفتوح ثم يتم تلوينها وتسليط الضوء عليها لتمنح مظهر كما المتواجد في الحفلات الصاخبة

من الممكن أن يتم تنظيف علب التونة جيد وطلائها باللون الذهبي ووضع اشرطة لونها أحمر لتكون ذات شكل مبهج وجميل ثم يتم وضع باقة من الورود بداخلها لتحصلي على أجمل مزهرية دون تكلفة