ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس .. اكتشف الاستخدامات السحرية لقصافة الأظافر التي لم تكن تعلمها من قبل .. معلومات لن تتخيلها يوماً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل سألت نفسك يوما ما عن استخدامات قصافة الأظافر؟ أم هل خطر ببالك أن القصافة لها العديد من الاستخدامات السحرية التي لا يعرفها سوي القليلون؟ تم اكتشاف العديد من الفوائد والاستخدامات التي تقوم بأدائها قصافة الأظافر، بالإضافة إلى قص و تقليم وتنظيف الاظافر تساعد على توفير الوقت والجهد وإنهاء الكثير من الأعمال اليومية، الاستخدام الأساسي هو قص الأظافر أما في حالة استخدامها للأغراض الأخرى لابد من تنظيفها جيدًا وتعقيمها، ويفضل عزل القصافة المستخدمة للأغراض الشخصية عن غيرها وتعقيمها دائمًا لمنع انتشار العدوى ونقل الأمراض.

طريقة الاعتناء بالقصافة معقمة ونظيفة

الاهتمام بالنظافة والتطهير هو أمر مهم جداً عند استخدام قصافة الأظافر، من المهم أن نحرص على تنظيف القصافة بشكل منتظم والتأكد من خلوها من الجراثيم والبكتيريا، و يمكن القيام بذلك عن طريق: