تعرفي على طريقة جهنمية لتحويل “كوب من الحليب إلى كريم شانتية” بمكون واحد فقط.. جربيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقوم معظم نساء المنازل بتحضير العديد من الحلويات اللذيذة والصحية لأطفالهن دون الحاجة إلى شرائها بأسعار باهظة من المحلات إلى جانب عدم اليقين بجودتها ومكوناتها، يُستخدم الكريم شانتية غالبًا كمكون أساسي لتزيين الحلويات والكيك لجعلها أكثر شهوة للصغار والكبار ولكن مع ارتفاع أسعار الكريم شانتية بشكل مبالغ فيه في الأونة الأخيرة، يمكنك تحضيره في المنزل بكل سهولة وبتكلفة أقل.

مكونات عمل الكريم شانتية في المنزل