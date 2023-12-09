"كارثة كبيرة بكل المقاييس" .. خطأ كارثي يرتكبه الجميع عند شحن بطارية الهاتف .. توقف عنه فورا البطارية هتنفجر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا تقع في هذا الخطأ الكارثي عند قيامك بوضع الهاتف في الشاحن وتوقف عن فعله فوراً، بطاريات الهواتف تعد من أكثر الأشياء أهمية في الهاتف فهي تحدد للمستخدم عدد الساعات التي يستخدم فيها الهاتف، في حين يظن بعض الأشخاص أن شحن الهاتف بنسبة 100% و استخدامه حتى أخر نسبة في الشاحن هو أمر طبيعي ولن يؤثر بالضرر على الجهاز، ولكن في حقيقة الأمر أن ذلك يؤثر بشكل كبير على البطارية، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل.
تحذير من قبل الخبراء بخصوص شحن الهاتف بنسبة 100%
قام بعض في الهواتف المحمولة بتقديم العديد من التحذيرات بشأن بطارية الهاتف المحمول للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة، وأهم ما تضمنتها التحذيرات فيما يخص التوصيل الكهربائي وسعة الشحن فقد يظن البعض أنه من الأفضل استمرار شحن الهاتف حتى وصول مؤشر الشحن إلى 100%، لكن هذا أمراً خاطئاً ويضر البطاقة على المدى الطويل وقام المهندس تامر محمد استشاري التكنولوجيا والمعلومات بتحذير المستخدمين من شحن هواتفهم أكثر من 100%، مؤكداً أن ذلك قد يتسبب في حدوث انتفاخ البطارية في حال تم فصل الأجزاء الإلكترونية، وأضاف قائلاً: ” لبطارية هتبوظ وتنتفخ، ومن الممكن أن تنفجر، وبعدها الهاتف يفصل وميشتغلش”.
نصائح هامة عند شحن بطارية الهاتف
لكي تحافظ على عمر البطارية لأطول مدة يمكنك الالتزام بهذه النصائح :
- من المهم شحن بطارية الهاتف لفترة قصيرة.
- لا تعمل على تفريغ شحن بطارية الهاتف كاملة قبل إعادة شحنها، فهذا قد يؤدي إلى تآكل البطارية.
- حافظ على أن يكون مستوى شحن البطارية عند الشحن بين 65-75%.
- لا تترك الهاتف في الشحن بعد أن تمتلئ البطارية حتى 100% فهذا يقلل من عمرها الافتراضي.