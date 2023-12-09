إذا شممت هذه الرائحة في المنزل بعد اذان المغرب فانها تدل على وجود سحر خطير.. تعرف عليها وانقذ نفسك قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خلال الفترة الماضية انتشرت الكثير من أعمال السحر بين الناس، بهدف وقف حال الناس وتصعيب أمور معيشتهم وإفساد حياتهم، والسحر هو عمل يتم بإستخدام العقد والرقى والكلام ويهدف إلى إحداث تغيير في جسم الشخص المسحور أو عقله دون مباشرته. يمكن أن يسبب السحر الموت أو المرض بإذن الله، وفي هذا الموضوع سنتعرف علي علامة إذا رأيتها في بيتك فهي تدل علي أنه يوجد به سحر.

كيفية التعرف على وجود السحر في المنزل

السحر هو شيء يخيف الكثير من الناس ويحرصون على تحصين أنفسهم منه بشكل مستمر. يمكن للسحر أن يدمر الأسر وحياة الشخص المسحور وقد يؤدي إلى الموت. في هذا المقال، سنتعرف على أبرز علامات وجود السحر في المنزل والرائحة التي تنبعث من المنزل المسحور أو المحسود.

العلامات الشخصية للمسحور

إليك بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى أن الشخص مصاب بالسحر والعين:

يبتعد الشخص المحسود عن الأهل والأصدقاء ويحب العزلة على غير العادة.

يبكي ويشعر بالاختناق بدون سبب واضح.

لا يلتفت الشخص المحسود إلى ظهوره أمام أقرانه.

يعاني الشخص المحسود من عدم الاستقرار في وضعه ويشعر بالقلق الدائم.

يكون الشخص المحسود عدوانياً في التعامل مع الآخرين.

يشعر الشخص المحسود بالاضطراب والغضب المستمر.

يشعر الشخص المحسود ببعض الألم ويشكو من بعض الأمور.

قد يصل الشعور بعدم التوازن إلى حد الإغماء.

يشعر الشخص المحسود بتأثر جسده بالتخدير.

يفقد الشخص المحسود الشهية ويفقد الوزن بشكل ملحوظ.

يزداد التثاؤب عند سماع أو قراءة القرآن.

يشعر الشخص المحسود ببعض التعب والألم في البطن والرأس ويعاني من فرط التعرق والتبول والإسهال الشديد.

يكون الشخص المحسود دائماً مكتئباً وغير قادر على الكلام.

يعاني الشخص المحسود من بعض الأمراض النفسية مثل الجنون والأوهام.

كيف تحمي نفسك وتحصن بيتك من أعمال السحر

هناك الكثير من الأدعية النبوية التي أوصانا بها الرسول صلي الله عليه وسلم لكي نحمي أنفسنا وأهلينا من أعمال السحر ومن شرهم، ونذكر منها: