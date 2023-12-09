"دلعي جوزك وابهريه بجمالك" .. ضعي زيت الزيتون مع القرنفل على هذا المكان من جسمك قبل النوم وشوفي الفرق .. النتيجة هتبهرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حلم كل امرأة أن تعالج المشكلات التي تواجهها فيما يتعلق بالشعر حيث تعاني أغلب النساء من بعض المشاكل في الشعر من تقصفه وهيشانه، وفي المقابل تجدهم دائماً يبحثون وصفات طبيعية تساعد على معالجة الشعر ومن ثم عودة الحيوية إلى جميع خصلات الشعر، لاسيما أن الوصفات الطبية في هذا الوقت أصبحت مكلفة للغاية وباهظة الثمن لذلك يبحثون عن حلول سهلة وغير مكلفة، وهذا ما سنعرضه على حضراتكم في سطور هذا المقال باستخدام زيت الزيتون وزيت القرنفل.

أهم فوائد زيت الزيتون بإضافة زيت القرنفل للشعر

زيت الزيتون كما هو معروف يشتمل على العديد من الفوائد الجمة سواء للشعر أو للجسم، وبعد إضافة زيت القرنفل له يُصبح مكون سحري للتخلص من مشاكل الشعر حيث يمكن استخدامه لعلاج الشعر حيث :

يمنع هذا الخليط تساقط الشعر.

بالإضافة إلى أنه يعطي لمعان ونعومة للشعر والتخلص من الهيشان.

يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الوقت الذي يتم عمله كحمام زيت.

يساعد هذا الخليط على تقوية خصلة الشعر.

يزيد من كثافة الشعر وإنباته من جديد.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون وزيت القرنفل