دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تصنع المعجزات..!! أضف جوزة الطيب علي الشاي ولن تتوقع ماذا سيحدث لك.. إن جوزة الطيب من أكثر التوابل التي تستخدم في الطعام ويمكن استخدامها في أكثر من صنف بفضل مذاقها الطيب اللذيذ الذي تضيفه إلى الوجبة، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية كثيرة هامة لصحة الإنسان كما أنها تحتوي على فيتامينات كثيرة ومعادن مهمة ومضادات الأكسدة وكذلك مضادات الالتهابات، ويتمتع جوزة الطيب بالكثير من الفوائد ويمكن استخدامها مع الشاي بوضع نصف ملعقة منها مع الشاي مع الماء المغلي والسكر للاستمتاع بمذاق رائع، وتحتوي جوزة الطيب على Myristicin وهو مركب يعطيها هذا الطعم المميز والرائحة العطرية القوية.

فوائد جوزة الطيب مع الشاي

إن خلط جوزة الطيب مع الشاي يمنح الجسم نشاط وحيوية لا مثيل لهما، كما أنه يعزز من قوة الجهاز المناعي ويحافظ على صحتك من الكثير من الأمراض بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها، كما أنه يخلص الجسم من السموم والالتهابات ويقلل خطر الإصابة بالامساك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف والتي تنشط عمل حركة الأمعاء.

فوائد جوز الطيب

بالإضافة إلى أن جوزة الطيب يخفف آلام التهابات المفاصل والروماتيزم ويقيك من الإصابة بالاسهال ويطهر المعدة ويعقمها، كذلك يقضي على رائحة الفم الكريهة لأنه يحتوي على مضادات الفطريات والبكتريا، ويعالج مشاكل القولون العصبي ويخلص الكلى والكبد من السموم ويعمل على تقوية المناعة بشكل كبير.