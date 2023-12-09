"لو طلقت مراتك هتبيع اللي وراك واللي قدامك" .. كارثة جديدة !!.. "10 شروط منزالحكومة لحدوث طلاق رسمي" .. اعرفها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد ظاهرة الطلاق من الظواهر الاجتماعية البارزة في مجتمعاتنا الحديثة، حيث شهدت نسبتها ارتفاعًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة. يعكس هذا الارتفاع تحولات اجتماعية وثقافية تؤثر في ديناميات الحياة الزوجية. يتساءل الكثيرون عن أسباب هذا الارتفاع الملحوظ في نسبة الطلاق، وكيف يتسق ذلك مع التقاليد والقيم الاجتماعية تعكس الأسباب المتعددة للطلاق تحولات في مفهوم الزواج

شروط جديدة بالقانون لحدوث طلاق رسمي

قامت الحكومة المصرية بوضع شروط جديدة وإدخال بعض التعديلات على القوانين للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق بمصر ويرفع الاحساس بالمسؤولية لدى المواطنين وأهمها