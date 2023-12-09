“قوم ارمية فورا”.. هقولك على جهاز صغير موجود داخل منزلك يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء إلي أضعاف مضاعفة .. إلحق إرميه حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فواتير الكهرباء تستمر في الارتفاع، حيث توجد الكثير من الأجهزة الكهربائية الموصلة وغير المستخدمة التي تستهلك الكهرباء وهناك أيضًا بعض الأجهزة الكهربائية التي قد تبدو صغيرة الحجم ولكنها تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء لذا، يجب عليكم معرفة هذه الأجهزة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء في هذا المقال، سنقدم لكم قائمة بالأجهزة التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلى بعض النصائح الهامة لتقليل استهلاك الكهرباء في المنزل نتمنى أن تستمتعوا بالقراءة وتستفيدوا من المعلومات.

استهلاك الروتر للكهرباء يعتبر “راوتر الإنترنت” من الأجهزة الرئيسية التي تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء وله تأثير قوي على عداد الكهرباء يتسبب خطأ شائع لدينا في طريقة التعامل مع الراوتر في استهلاكه الكبير للكهرباء وعلى نتيجة ذلك ترتفع قيمة فاتورة الكهرباء معظمنا يترك الراوتر يعمل على مدار الساعة دون فصله، حيث يتم توصيله بالكهرباء طوال اليوم حتى أثناء النوم بالإضافة إلى ذلك، يجب عليكم الحد من استهلاك باقي الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تمتلكونها، سواء كانت مكيفات الهواء أو الميكروويف أو أفران الكهرباء. بعض النصائح الهامة لتوفير الكهرباء يعتبر التكييف من الأجهزة الكهربائية الأكثر استخدامًا مما يؤثر على قيمة فاتورة الكهرباء، لذا ينبغي تقليل وقت استخدامه وتنظيف فتحات التهوية بانتظام وغير ذلك.

استبدال الأفران الكهربائية بأفران تعمل بالغاز هو حلاً ممتازًا لتقليل فاتورة الكهرباء.

قم بإطفاء أي أضواء غير ضرورية في المنزل واستخدم اللمبات الموفرة للطاقة.

استبدال مبردات المياه الكهربائية بمبردات مياه من كولمان يمكن أن يساعد في تقليل استهلاك الكهرباء.

قم بفصل جهاز التوجيه (الراوتر) عن الإنترنت أثناء النوم وتشغيله فقط عند الحاجة، ولكن ينبغي أن لا يظل متصلاً بمصدر الطاقة.