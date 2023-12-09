"انسي الدكاترة من النهاردة" .. طريقة سحرية ومضمونة 100% لإخراج الشمع والأوساخ من الأذن بكل سهولة في دقيقة واحدة وبدون ألم .. جربها بنفسك مش هاتندم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لست في حاجة لزيارة الأطباء من الآن من خلال طريقة بسيطة يمكن استخراج شمع الأذن بسهولة بدون ألم، حيث يعتبر هذا الشمع هو العامل الأساسي في حماية الأذن من العوامل الخارجية من الأتربة و الغبار والميكروبات، ولكن في أحيان أخرى قد تتراكم هذه الطبقة وتسبب الشعور بالألم وتؤدي إلى حدوث الالتهابات وتؤثر تدريجيا على حاسة السمع، وبهذا نقدم اليكم بعض الحلول البسيطة للتخلص من الشمع الزائد.

استخراج الشمع الزائد من الأذن