” مش هتلمحي ديله في بيتك تاني أبداً” .. طرق طبيعية سحرية ومضمونة 100% للتخلص من الأبراص والحشرات المنزلية وطردها خارج المنزل بدون أي مبيد حشري .. جربيها مش هتندمي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص ربة المنزل على الحفاظ على منزلها وأسرتها من أي أوبئة أو أمراض تضر بأفراد الأسرة لذلك تحرص على القضاء على الحشرات والزواحف بكل الطرق المتاحة فتلجأ إلى إستخدام المبيدات الحشرية لكن لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة وقد تؤثر بشكل سلبي لأنها تؤثر على البيئة وعلى الإنسان لذلك يوجد منتجات طبيعية تحمي الإنسان ولا تضر البيئة سنذكر بالتفصيل في هذا المقال التالي.

خلطة سحرية لطرد الحشرات المنزلية

يوجد خلطة طبيعية وبسيطة بمكونات موجودة في كل منزل تعمل على طرد الأبراص والحشرات نوضحها فيما يلي:

المكونات:

ملعقة من الخل الأبيض.

فصين من الثوم.

حبة من الفلفل الحار.

الزيوت العطرية.

طريقة الإستخدام:

خلط المكونات السابقة كلها جيدا في وعاء.

وضع الخليط في زجاجة بها بخاخة

نرش بالبخاخة هذا الخليط في أرجاء المنزل وأماكن تواجد الحشرات.

رش الأماكن الضيقة والثغرات والحمام بشكل متكرر إسبوعيا ليتم القضاء نهائياً على وجود الحشرات.

طرق طرد الأبراص من المنزل