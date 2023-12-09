احذر من هذه العلامات التي تدل على الإصابة بفقر الدم وتنذر بالوفاة المبكرة

ويمكن أن تسبب الإصابة بفقر الدم شعورًا بالتعب والضعف وضيق النفَس، وهناك أنواع عديدة من فقر الدم، ولكل منها سببه الخاص، ويمكن أن تكون حالة فقر الدم قصيرة أو طويلة الأجل، وتتراوح في شدتها من البسيطة إلى الحادة، ومن الممكن أن يكون فقر الدم مؤشرًا تحذيريًا على الإصابة بمرض خطير.

أعراض فقر الدم ما يلي:

التعب. الضعف. ضيق النفَس. شحوب أو اصفرار البشرة، وهو ما قد يظهر بشكل أوضح لدى أصحاب البشرة البيضاء عن البشرة السوداء أو الداكنة. عدم انتظام ضربات القلب. الدوخة أو الدوار. ألم الصدر. برودة اليدين والقدمين. الصداع.

علاج فقر الدم

ومن علاجات فقر الدم، أخذ المكملات الغذائية أو الخضوع لإجراءات طبية، وقد يؤدي اتباع النظام الغذائي الصحي إلى الوقاية من بعض أنواع فقر الدم، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك ” الطبي، ويجب الحفاظ على تناول الأكل والمياه بانتظام خلال اليوم حتى لا يتعرض الجسم لأي خلل قد يؤدي الاصابة بفقر الدم، فيتم تناول كمية كافية من المياه بانتظام كل يوم.