الأسد راحت عليه.. اتفرج حمار وحشي يقوم بالهجوم على لبؤة الأسد بدون رحمة .. لن تصدق ما تراه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن الأسد هو ملك الغابة ولا تنتهي معركة الا أن يكون هو الفائز فيها على الأغلب، أما أن يفوز الحمار على الأسد فهو قد لا يصدق، ولكن لا تنتهي كل المعارك في الغابة بشكل تقليدي حيث يفوز الأقوى، إذ أثبت هذا الحمار الوحشي أن الذكاء والشجاعة هما أقوى بكثير من القوة “المفترضة”.

ويظهر في الفيديو المنشور على يوتيوب كيف استطاع حمار وحشي إنقاذ حياته من بين أنياب لبؤة أطبقت على عنقه، بشجاعته وذكائه، إذ نجح ي استغلال ظروف “المعركة” وقلب النتيجة لصالحه، ودارت “المعركة” على حافة أحد الأنهار، حيث استطاعت اللبؤة مباغتة الحمار أثناء تواجده للشرب، ورغم تمكنها من عنقه لم يستسلم الأخير وظل يقاوم بشدة مترقباً اللحظة المناسبة للهجوم، حتى تمكن من الانخفاض بمستوى جسمه محاولاً إغراقه في الماء.

وبالفعل اضطرت اللبؤة إلى التخلي عن الحمار تفادياً لغرقها، واندفع هارباً لتجلس “تلملم” العار الذي ألحقها به هذا الحمار الوحشي وتلتقط أنفاسها، بعد أن منعها الإنهاك من مواصلة مطاردته، وأجمعت معظم التعليقات الواردة على الفيديو على شجاعة هذا الحيوان، إذ لم يستسلم لنهايته المحتمة بل قاوم حتى خرج منتصراً من هذه المعركة غير المتكافئة.