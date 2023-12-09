’’ياريتني كنت عرفت من زمان’’..ماء الفول المدمس.. إياك ورميه بعد الآن لأسباب لن تتوقعها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفول المدمس من الأكلات الشهيرة في العديد من الدول العربية وفي مقدماتها مصر وتعتبر وجبه رئيسيه واهم كل صباح في الكثير من المنازل المصريه ويعدي من اهم البقوليات التي يتم تناولها لاحتوائها على كميه كبيره ومتنوعه من العناصر الغذائية الهامه ولذلك يتم سنه اولى لها كل يوم للحصول على هذه الفوائد المذهلة التي سيتم تناولها اليوم.

فوائد ماء الفول المدمس

مثل ما يحتوي الفول المدمس على الكثير من العناصر الغذائيه يحتوي الماء الخاص به على الكثير من الفوائد في مقدماتها انه يغذي بصيلات الشعر ويجعلها اقوى يقلل ويحد من مشاكل تساقط الشعر الذي يكون بسبب ضعف البصيلات والتي تؤدي الى تساقط الشعر بكميه كبيره الا ان ماء الفل يخلصك من هذه المشكله المزعجه.

فوائد ماء الفول المدمس

أيضا من الفوائد المذهلة انه يعمل على منع ظهور اعراض الشيخوخه المبكره منها ظهور الخطوط الدقيقه، والتجاعيد،تميزيد من افراز الكولاجين في البشره وفروه الرأس، وهو ما يساعد على حمايته من الجفاف وترتيبهم بنسبه كبيره ايضا عند القيام بغسل الوجه بماء الفول فانه يجعل البشره نضره وذات أشراق رائعه ويساعد في تخلصها من البثور وحب الشباب.

لماء الفل فوائد مذهله في تنشيط الدوره الدمويه لفروه الرأس وهو ما يجعلها اسمك واقوى ولا يعاني الشعر من التساقط،وما لا قد يعرفه الكثير من الأفراد هو ان ماء الفول يدخل في الكثير من الماسكات والتركيبات الخاصه بمرطبات البشره والشعر