"هتتحسدي من كتر جمالك".. ضعي "الصابون مع الخيار" على المناطق دي من جسمك قبل النوم وشاهدي النتيجة... جوزك هيتجنن عليكي من كتر جمالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن معظم الفتيات والنساء تعطي اهتمام بالغ بمظهرها وجمالها الداخلي والخارجي مما يجعلها تبحث دائماً عن كل ما هو جديد ومفيد للعناية بالبشرة والشعر للتمتع بالجاذبية والجمال والترطيب اللازم للبشرة، لهذا نقدم لكم وصفة طبيعية جبارة من الخيار والصابون لتفتيح البشرة ومنحها النضارة والإشراق الدائم باستخدام تلك المكونات الطبيعية المغذية والمفيدة التي تساعد على علاج الكثير من مشاكل البشرة من البهتان والإسمرار وكذلك التخلص من الهالات السوداء حول العينين.
مكونات وصفة صابون الخيار لتفتيح الوجه والبشرة
إليكي سيدتي أفضل الوصفات الطبيعية التي تتكون من مكونات طبيعية منها الخيار الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة في تغذية طبقات الجلد بفاعلية كبيرة مما يعمل على ترطيبها والعناية بها على أكمل وجه، لهذا نقدم لكم تلك الوصفة الجبارة والتي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبأقل المكونات والتكاليف كالتالي:
- ثمرتين من الخيار.
- كمية مناسبة من الصابون.
- بعض القطرات من أي زيت عطري مفضل.
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خطوات تحضير صابونة الخيار للبشرة
يمكنك الحصول على بشرة فاتحة متألقة خالية من العيوب والتصبغات بطريقة آمنة وغير مكلفة في نفس الوقت عن طريق تطبيق تلك الوصفة بإتباع التالي:
- نبدأ أولاً بفرم الخيار لكي نصفيه من الماء ثم نضعه في وعاء على النار حتى يسخن.
- نبشر الصابون ثم نضيفه إلى عصير الخيار ونمزجهم معاً حتى يذوب الصابون تمامًا.
- نرفع الوعاء عن النار ونترك الصابون ليبرد ثم يمكنك إضافة بضع القطرات من زيت عطري حسب الرغبة.
- يجب وضع الخليط في الثلاجة لكي يتماسك حتى تحصلي على صابون طبيعي رهيب للعناية بالبشرة والتخلص من جميع مشاكلها.