"الستات مبقاش ليها أمان خلاص" .. سعودية خلعت زوجها كي تتزوج مسيار من زميلها “الوسيم” في العمل وبعد 6 شهور تفاجأت بما لم تتوقعه .. لن تصدق ماذا حدث

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قام اكرم عسيري وهو واحد من صناع المحتوى بنشر قصة عن امرأة قامت بخلع زوجها لكي تتزوج من زميلها في العمل حيث أن الحكاية بدأت من أن شاب سعودي قام بالتقدم للزواج من فتاة بعد أن حصل على وظيفه ودخل ثابت ولكن من ضمن الشروط التي وضعتها هذه الفتاة لإتمام الزواج أن يسمح لها بالعمل.

بعد اتمام الزواج وموافقة الزوج على شرط الزوجة الوحيد رزقهما الله بولدين وبنت ولكن بعد مرور ست سنوات من عمل الزوجة قام زوجها بملاحظة بعض التغيرات التي تقوم بها مثل تقصيرها في المهام المنزلية وتغييرها شكل لبسها تماما حيث أنها اصبحت متبرجه وتخرج بكثره مع صديقاتها ولا تعطي أي اهتمام لزوجها وأولادها بالإضافة إلي أن زوجها لاحظ الكثير من المكالمات الهاتفية التي يرسلها لها زميلها في العمل وهو الشيء الذي أثار غضبه وعندما واجهها اتهمته بأنه مريض وشخص شكاك ولم يقتصر هذا الأمر على الزوج فقط ولكن أباها قد شك في تصرفاتها ولكنه أخبر زوجها ان يقوم بحل مشكلاته بنفسهما.

قيام الزوجة برفع دعوى خلع على زوجها

بعد حدوث هذه المشكلة حاول الزوج أن يتحاور بكل هدوء مع زوجته ولكن كان ردها الوحيد أنها موظفة ولديها راتب خاص وانها تريد الطلاق منه ولذلك قامت برفع دعوى خلع على زوجها لأنها قامت بالزواج من زميلها في العمل زواج مسيار وعندما اكتشف الزوج هذا الأمر قام الزوج برفع دعوى قضائيه ضدها ليثبت زواجها والذي لم تتوقعه الزوجه ان زميلها في العمل قام بتطليقها كي يستطيع ان يتزوج من زواج شرعي وفي هذا الوقت حاولت الرجوع لزوجها الأول ولكنه رفض.