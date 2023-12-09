«اعرف قبل مترجع تندم»!!.. تحذير هام من تطبيق شائع في الهاتف يتجسس عليك وقد يسرق تفاصيلك الشخصية في حال ابقيته في هاتفك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حذر عدد من خبراء التكنولوجيا على 4 أنواع خطيرة من التطبيقات التي قد تكون كامنة بالفعل على هاتفك Androidفي تقرير جريدة «ذا صن» تمت الإشارة إلى أن بعض التطبيقات قد تجسس على بياناتك الشخصية، أو على حساب البنك أو يحول جهازك إلى آلة لكسب المال بطريقة غير معروفة لك، في البداية، حذر الخبراء من تنزيل التطبيقات من مكان آخر غير Google Play بسبب فرص الآمان، من النصائح الضرورية أن التطبيق يطلب الكثير من الموافقات غير الضرورية لتشغيله فهنا يجب الانتباه للأمر، هذا قد يؤدي لوصول التطبيق إلى بعض الملفات الهامة على هاتفك.

استخدام هذه البرامج

يمكن لهذه البيانات أن تمنح مطوري التطبيقات مبلغا جيدا من المال، حيث يدفع بعض وسطاء البيانات 4 دولارات شهريا لكل 1000 مستخدم نشط، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التركيز على VivaVideo حيث تم تحديده على أنه من بين برامج التجسس المستخدمة من قبل مجتمع المخابرات الهندي في عام 2017 مع توصية بحذفه على الفور، ولكي تمنع اي من الخصوصية لديك من السرقه او معرفة الأشخاص بها لمنع نفسك من تحميل اي من البرامج التي تم ذكرها وأي من ألعاب الفيديو التي أيضا ذكرناها.

كيفية منع هذه الشركات

وتملك شركات البرامج والألعاب الالكترونية عددا غير محدود من التطبيقات على غوغل بلاي أبرزها VBNPro التي يشير الي جميع استخدامات هذه البرامج والألعاب التي قد تعرض الخصوصية لدك في أيدي هؤلاء الأغراب.