يسبب الوفاة … تحذير طبي من استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة التي تحوله الى سم قاتل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُنصح من قبل خبراء التغذية باعتماد التبديل بين الزبدة، السمنة وزيت الزيتون كأسلوب حديث للحد من نسبة الدهون في الجسم ونقل أسلوب الحياة نحو مسار أكثر صحية، هذا بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة لزيت الزيتون التي تشمل من تغذية البشرة إلى تعزيز صحة الشعر، ورغم ذلك فإن الإفراط في استهلاك زيت الزيتون يمكن أن يسفر عن مشاكل صحية متنوعة مثل التسبب في تراكم الدهون بالجسم وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالسمنة، إلى جانب أضرار أخرى سنقوم بالإطلاع عليها في المقال القادم.

الأضرار الناتجة عن الإسراف في استخدام زيت الزيتون

يؤدي الاستهلاك المفرط لزيت الزيتون إلى تراكم الدهون في الجسم، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى السمنة الشديدة التي قد تسبب العديد من الأمراض الخطيرة، مثل:

تصلب الشرايين وانسدادها، وقد يؤثر أيضًا على عضلة القلب ويزيد خطر الإصابة بأزمات قلبية.

يؤدي الإكثار من زيت الزيتون أيضاً إلى مشكلات في الجهاز الهضمي مثل صعوبة في عملية الهضم.

فوائد زيت الزيتون على الصحة العامة

عند استهلاك زيت الزيتون بشكل معتدل، فهو يتميز بفوائد صحية عديدة للجسم والبشرة، حيث يساعد في الوقاية من تحسس البشرة واحمرارها ويُعد مُرطبًا ممتازًا لها. كما أنه يدعم حماية الشعر ويسرع نموه. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر بديلًا صحيًا للزيوت المهدرجة والسمن عند استخدامه في الطهي، ويتوافق مع الأنظمة الغذائية المعدة لفقدان الوزن إذا ما تم تناوله باعتدال.