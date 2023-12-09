’’هدمري طفلك بأيدك’’..آثار الأفلام الكرتونية على الأطفال يجب على كل الآباء معرفتها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قنوات الكرتون والأفلام الكرتونية هي من اكثر الأشياء التي تحرص الكثير من الأمهات على مشاهده أطفالها على مدار اليوم هذه القنوات والأفلام دون أدراك المخاطر الكثيرة والمتعددة لهذا الأمر والتي كانت حذر منها الكثير من الأطباء عن المخاطر التي يتعرض لها الطفل جراء هذه القنوات لذلك يجب الحذر أمام حتى لا يوقع الطفل في هذه المخاطر.

مخاطر مشاهده الأفلام الكرتونية على الأطفال

لا ينصح ابدأ الأطباء بمشاهده الطفل أفلام الكرتون والقنوات الكرتونية على مدار اليوم فهي لها الكثير من الأثآر السلبية التي تؤثر بالسلب على الطفل فهناك الكثير من الأفلام التي تعرض وتدعو إلى المثلية الجنسية وأيضا أفلام الكرتونية التي تكون مخله بالإدآب وبها مشاهد لا تليق أن يشاهدها الطفل.

بعض السلبيات الأخري

ايضا هناك بعض الافلام التي تحتوي على مشاهد عنف وقتل وضربه هو ما يزرع في داخل الطفل العنف في تعامله مع الاطفال الاخرين او اشقائه ايضا لهذه القنوات ضرر كبير في تاخر الطفل في الكلام والاندماج في البيئه المحيطه بكونه صامتا امام التلفزيون وهذه القنوات على مدار اليوم هو ما يؤثر عليه بالسلب،هناك ايضا بعد مشاهد العنف التي يفضل الكثير من الاطفال القيام بتقليدها، وهو ما قد يعرض حياته من الخطر لذلك يجب التوقف عن مشاهده الاطفال مثل هذه القنوات الغير مفيده واستبدالها بعض القنوات التي تقدم معلومات عن الحيوانات او القنوات التعليميه او القنوات الدينيه ان تكون المشاهده لمده ساعه واحده فقط