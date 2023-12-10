موقف صدم الجميع .. فتاة سعودية تنسى رضيعها بالمطار وتسافر على متن الطائرة .. تعرف على ردة فعل الطيار المذهلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - غالبا ما نشهد مواقف غير متوقعة تلفت انتباهنا بشدة، وتلك اللحظات يمكن أن تكون لها تأثير قوي علينا. قد حدثت واقعة قبل فترة طويلة أثارت انتباه الجميع، حيث تم اضطرار إحدى رحلات الخطوط الجوية السعودية للعودة إلى المطار فور إقلاعها، وذلك بسبب نسيان إحدى الراكبات لرضيعها في المطار هذا الحادث أثار ضجة واسعة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ونتعرف على مزيد من التفاصيل عن فتاة سعودية تنسى رضيعها بالمطار وتسافر على متن الطائرة في المقال التالي.
فتاة سعودية تنسى رضيعها بالمطار وتسافر على متن الطائرة
أثارت امرأة سعودية دهشة جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة عندما اضطرت الطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية إلى العودة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة بعد إقلاعها، وذلك بسبب نسيان إحدى الراكبات لرضيعها في المطار تفاجأت الراكبة بنسيانها للرضيع ولم تتذكره إلا بعد إقلاع الطائرة،تم بالفعل نشر مقطع فيديو يوثق الحادثة، حيث يظهر قائد الطائرة في محادثة مع برج المراقبة في المطار. في المكالمة، طلب قائد الطائرة بشدة عودة الرحلة لاسترجاع الرضيع الذي نسيته أمه في المطار تبرز هذه الحادثة أهمية العناية بالأطفال وضرورة عدم تركهم بدون مراقبة في المطارات يجب على الآباء والأمهات التحقق دائمًا من عدم نسيان أطفالهم قبل الرحيل يمكن أن يؤدي نسيان الرضيع في المطار إلى مشاكل صحية وأمنية خطيرة.