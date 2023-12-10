لو عرفت أهميتها مش هترميها تاني .. استخدامات مبهرة لماء سلق البطاطس لن تتوقعها ابدا .. تعرف عليها الآن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد بيت في تلك الأوقات لا يقوم بطهي تلك الوجبة خاصة في ظل هذا الغلاء، ويمكن الاستفادة من كافة المكونات والحديث هنا يتمحور حول “سلق البطاطس”، حيث يقال أن الماء الذي يتم فيه سلق البطاطس يتميز بفوائد كثيرة، نظرا لاحتوائها على نسبة من الفيتامينات والمعادن، لذلك ينصح بعض المتخصصين بعدم التخلص من مياه سلق البطاطس، وخلال هذا المقال سنوضح لكم فوائد هذه المياه، تابعونا.

فوائد ماء سلق البطاطس

تعد البطاطس من أحد الخضروات المفضلة لدى الأطفال وأيضا الكبار، كما أن مياه سلقها لها عدة فوائد وذلك لاحتوائها على فيتامين “C” الذي يعد مضاد قوي للأكسدة يساعد على تقوية الجهاز المناعي وخصوصا لدى الأطفال مما يساعد على وقاية الجسم من الأمراض المختلفة، كما أنها تحتوي على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد على التخلص من الانتفاخ، وتتميز مياه سلق البطاطس أيضا بأنها غنية بفيتامين “ب” وعنصر الحديد والمثير من البروتينات الأخرى المفيدة للجسم.

كيفية الاستفادة من مياه سلق البطاطس

يمكنك الاستفادة من الفيتامينات والمعادن الموجودة في مياه سلق البطاطس من خلال استعمالها في الكثير من الوصفات مثل استخدام هذه المياه في هرس البطاطس المسلوقة بسهولة وتناولها، كما يمكن أن تشرب هذه المياه للاستفادة من هذه المعادن والفيتامينات التي تحتويها، أو الاحتفاظ بها في الثلاجة أو الفريزر للحفاظ عليها واستخدامها وقت الحاجة.