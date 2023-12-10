عشان ميتنصبش عليك .. حيلة ذكية للتفرقة بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش .. اتحداك إذا كنت تعرفها قبل كده

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نستخدم الزيوت بشكل أساسي أثناء الطهي لذلك تحرص ربات المنزل على أن تستخدم أفضل الأنواع، حتى يحصل أفراد الأسرة على أكبر فائدة ممكنة وبالطبع لا خلاف على احتواء زيت الزيتون على الكثير من الفوائد ولكن ذلك في حالة أن يكون أصلي وليس مغشوش أو مخلوط بغيره من الزيوت عديمة الفائدة، وهذا ما يقوم به بعض التجار بهدف كسب أرباح أعلى، لذلك يجب أن تتعرف على صفات زيت الزيتون الأصلي للكشف عنه والتأكد.

شكل زيت الزيتون الأصلي

هناك بعض العلامات التي يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان زيت الزيتون الذي تستخدمه أصلي أم لا، ومنها الآتي: