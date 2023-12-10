عشان ميتنصبش عليك .. حيلة ذكية للتفرقة بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش .. اتحداك إذا كنت تعرفها قبل كده

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نستخدم الزيوت بشكل أساسي أثناء الطهي لذلك تحرص ربات المنزل على أن تستخدم أفضل الأنواع، حتى يحصل أفراد الأسرة على أكبر فائدة ممكنة وبالطبع لا خلاف على احتواء زيت الزيتون على الكثير من الفوائد ولكن ذلك في حالة أن يكون أصلي وليس مغشوش أو مخلوط بغيره من الزيوت عديمة الفائدة، وهذا ما يقوم به بعض التجار بهدف كسب أرباح أعلى، لذلك يجب أن تتعرف على صفات زيت الزيتون الأصلي للكشف عنه والتأكد.
شكل زيت الزيتون الأصلي
هناك بعض العلامات التي يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان زيت الزيتون الذي تستخدمه أصلي أم لا، ومنها الآتي:
- عند وضع الزيت أمام ضوء قوي يكون لونه أخضر في البداية، ثم يتحول إلى اللون الأحمر.
- كما أن الزيت الأصلي أكثر لزوجة عن غيره من الزيوت العادية.
- بالإضافة إلى أن رائحة الزيت الأصلي لا تتغير حتى عند فتح العبوة أكثر من مرة.
- إلى جانب أن مذاق الزيوت به درجة من الحموضة، والتي لا تتغير بمرور الوقت.
اعرف إزاي زيت الزيتون الأصلي من المغشوش؟
قد نتعرض في بعض الأحيان إلى الاحتيال من قِبل التجار من خلال شراء زيت زيتون مغشوش بسعر الزيت الأصلي، لذلك من المهم أن تتعرف على كيفية التفرقة بين النوعين، وذلك من خلال الآتي:
- قم بإحضار كوب ثم ضع به كمية من زيت الزيتون الذي تود اختباره.
- ضع الكوب داخل الثلاجة لمدة يوم كامل.
- قم بفحص الكوب بعد مرور الوقت المطلوب.
- إذا لاحظت أن الزيت قد تجمد قليلًا هذا يعني أنه أصلي ولا يحتوي على أي خليط آخر.
- أما في حالة ظل الزيت كما هو، فهذا يعني أنه مغشوش.