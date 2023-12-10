لا تستعملها في الحرام .. 3 حركات خبيثة تحبها المرأة بجنون وتعشق من يفعلها .. هتبقي خاتم في صباعك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحياة الزوجية تُعَدّ علاقة مقدسة تساهم في استمرار البشرية. ولذا، يجب أن يحتفظ الزوجين بروح الطمأنينة والمودة بينهما للحفاظ على هذه العلاقة المقدسة، فالعلاقة الزوجية لا تقتصر فقط على التواصل الجسدي بين الزوجين، بل يجب أن تكون هناك روح واحدة تجمعهما رغم اختلاف أجسادهم، وتعد المرأة عمودًا رئيسيًا في بناء المنزل، حيث يسعى الرجل دائمًا لإيجاد بعض الصفات في زوجته التي تساعده على الحفاظ على المنزل.

كيفية إرضاء الزوج

واحدة من الأفعال التي تعبّر عن حب المرأة لزوجها وتعزز العلاقة بينهما هي :