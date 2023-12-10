ضاع عمرنا كله واحنا بنستخدمها غلط .. ٧ إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش للقص خالص

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عادةً ما نستخدم قصافة الأظافر لقص الأظافر وتنظيف الجلد الزائد حول الأصابع وهذا الاستخدام هو الأكثر شيوعًا والذي نعرفه جميعًا طوال حياتنا، ومع ذلك يمكن استغلال قصافة الأظافر في العديد من الاستخدامات الإبداعية والمفيدة الأخرى التي تساعد في توفير المال وتسهيل أداء المهام بكفاءة أكبر وفي وقت أقل،. في هذا المقال سنقدم مجموعة متنوعة من الاستخدامات الجديدة والمفيدة لقصافة الأظافر التي قد تكون غير معروفة للكثيرين.

إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر قصافة الأظافر على الرغم من حجمها الصغير تحمل فيها فتحات وبروزات يمكن الاستفادة منها بشكل كبير دون الحاجة إلى شراء أدوات إضافية، لهذا السبب هناك العديد من الاستخدامات المفيدة لهذه الأداة في مجموعة متنوعة من المجالات وبين هذه الاستخدامات: في الأعمال اليدوية باستخدام الخيوط يمكن وضع الخيط في فتحة القصافة وتوجيهه بجانب البكرة لمنع فك البكرة أثناء العمل في الكروشيه.

استخدام لسان القصافة كحامل للهاتف المحمول.

فك وربط المسامير بسهولة باستخدام لسان القصافة عندما يكون مفك البراغي غير متاح.

فتح الزجاجات والبرطمانات باستخدام الجزء المنحني لقصافة الأظافر.

استخدام فتحة القصافة كحامل لأعوام البخور.

إزالة البلاستيك من الأسلاك الكهربائية باستخدام قصافة الأظافر بدلاً من قصافة الأسلاك الكهربائية.

فتح العلب الكرتونية المغلقة بشريط بلاستيك باستخدام قصافة الأظافر. طرق يجب إتباعها للحفاظ على قصافة الأظافر يمكن تلخيص النصائح للحفاظ على قصافة الأظافر كالتالي: استبدال قصافة الأظافر بعد مرور عام من الاستخدام.

يجب الحرص على تنظيف قصافة الأظافر بانتظام للحفاظ على نظافتها ومنع تراكم البكتيريا والجراثيم.

دائماً يجب تطهير قلامات قصافة الأظافر بشكل منتظم.

بعد كل استخدام يجب تجفيف وتنظيف قصافة الأظافر بشكل جيد.