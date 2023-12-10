"سيارة الغلابة وصلت خلاص" .. سعرها يصل إلى 130 ألف جنيه فقط .. تعرف الآن على مواصفات السيارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حلم إقتناء سيارة أصبح حقيقة! اخيرا وصلت السيارة التي يتمناها الجميع إلي مصر، ولاسيما أنها تتمتع بمواصفات مثالية مقارنة بسعرها الضئيل جدا، حيث أنه في ظل التضخم الاقتصادي وارتفاع أسعار السيارات أبتعد الكثيرين عن الشراء، مع العلم أن التنقل في المواصلات العامة من أكثر الأمور إرهاق خاصة للموظفين، و نتطرق في السطور التالية لكي نوضح لكم كافة المعلومات عن أوبل فيكترا الألمانية.

سيارة أوبل فيكترا الألمانية

تعتبر سيارة أوبل فيكترا الألمانية هي من أكثر السيارات انتشار في مصر خلال الوقت الراهن وذلك لأنها تتمتع بمواصفات عالمية وأسعار مناسبة مع الكثيرين، كما أن الصناعات الألمانية تعتبر الأكثر جودة والأعلى كفاءة في السوق التجاري للسيارات، وحبذا أن مظهرها الداخلي والمصمم بجودة عالية تجمع بين الرقي والراحة، وقد بلغ سعر السيارة في السوق المصري ما يعادل 130 ألف جنية لتصبح ضمن أكثر السيارات مبيعا في الوقت الراهن.

مميزات اوبل فيكترا الألمانية

تصميم السيارة الداخلي يمكنه استيعاب مجموعة من 5 أفراد أو 6 أفراد، كما أن الشكل الخارجي والداخلي للسيارة قمة الفخامة والرقي، أعدت السيارة للعمل بشكل اوتوماتيك ومنها غير ذلك، تتميز السيارة بقوة دفع رباعي تصل إلى 74 حصان، حجم السيارة الخارجي يعادل مترين للعرض، وما يقارب مترين ونصف طول، فضلا على أنها لا تستهلك الوقود بكميات كبيرة، تتوفر منها العديد من الألوان لتناسب الذوق العام للمشتري.