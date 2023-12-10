هيبقى مشروبك المفضل من هنا ورايح... مشروب معجزة يحافظ على صحة القلب و يخفض الكوليسترول الضار ويحميك من السكري.. موجود فى كل بيت

فوائد الشعير

يحتوي الشعير على العديد من الفوائد الصحية للجسم حيث:

أوضح المركز الألماني اشتمال الشعير على عناصر هامة جداً مثل ” مادة البيتا جلوكان” وهي من الألياف التى تفيد الجهاز الهضمي والأمعاء لأنها تعزز وظيفته وتحسن الهضم والإخراج وتمنع حدوث الانتفاخ والغازات.

كما تساعد مادة البيتا على تحسين مستوى السكر بالدم وتقليل الكوليسترول وتساهم في الوقاية من الأمراض السرطانية.

يعتبر الشعير علاجًا فعالاً لأمراض القلب ويقوي الأوعية الدموية.

الشعير يقوي العظام والعضلات والمفاصل ويقي من حصوات المرارة ويعمل على خفض الوزن الزائد.

فوائد وأهمية مشروب الشعير

يمكن سلق الشعير من خلال غسله ووضعه مع الماء وعليه على النار ثم تصفية السائل و تناوله كمشروب ساخن أو بارد للحصول على فوائده الصحية ومن بينها: