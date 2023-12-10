هيبقى وشك منور زي الكوريين” .. استخدمي كريم بانثينول بهذه الطريقة لتحصلي على نتائج مذهلة بأقل تكلفة ممكنة .. هتقولي ياريتني جربته من زمان

وصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة

كل ما نحتاج إليه لعمل هذه الوصفة والحصول على بشرة نصية وخالية من أي اسمرار وبقع داكنة هذه المكونات البسيطة:

ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.

نصف علبة صغيرة من كريم بانثينول.

ثلاثة ملاعق كبيرة من جيل الصبار.

ملعقتين كبيرة من مادة الجلسرين.

وصفة كريم بانثينول والقهوة والليمون

بعد أن قمنا بالتحدث عن وصفة كريم نيفيا والقهوة سنقوم بالتحدث عن طريقة استخدام كريم نيفيا والقهوة والليمون وطريقة الاستخدام كالآتي: