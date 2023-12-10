متجيش تقول معرفش .. الغلاية الكهربية قد تتسبب بموتك أنت وعائلتك احذر من استعمالها بتلك الكيفية اعرف الطريقة الصحيحة.. حذرناك والباقي عليك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تستعمل العديد من السيدات وحتى الرجال الغلاية الكهربائية لصنع المشروبات الساخنة وخاصة في فصل الشتاء، وذلك لسهولتها وإمكانية إستخدامها في العديد من الأماكن خارج المنزل، ولكن في الحقيقة يترتب على استخدام الغلاية الكهربائية عدد كبير من المخاطر الصحية التي قد تؤدي إلى الوفاة وذلك بسبب المواد الداخلة في تركيب الغلاية والتي تتفاعل بشكل كبير عند ارتفاع درجة حرارة المياه ووصولها للغليان، وفي هذا المقال سوف نوضح لك أبرز المخاطر الصحية التي تصيب مستخدمي الغلاية.

المخاطر الموجودة في الغلاية الكهربائية

تحتوي الغلاية الكهربائية على عدد كبير من المخاطر الصحية وذلك بسبب مادة النيكل الداخلة في تركيب الغلاية، ومن أبرز المخاطر الموجودة فيها ما يلي: