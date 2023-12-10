معلومات هتغير حياتك 180 درجة !!!. طرق عبقرية لجني المال بكل سهولة وبعمل ساعات أقل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المؤسس الشهير لقناة Deb o Dollars، جوش إلوود، اعلن ملخصاً عن تجربته الشخصية في العمل، وكذلك تنويع مصادر الدخل، خصوصا بعد تخليه عن وظيفة كبيرة براتب 98500 دولار بعد تخرجه من الجامعة في عمر الـ 23 سنة، قال إلوود، إنه في سنة 2017، بعد تخرجه من الكلية، بدأ العمل كمهندس في شركة نفط، براتب 98500 دولار في العام.

قصة مؤسس قناة ديب أو دولار

في بداية الامر، أعتقد أنه حصل على وظيفة أحلامه، الا انه بعد رؤية كبار القادة يعملون لمدة 60 ساعة أسبوعاً في السفر الروتيني، أدرك إلوود أنه لم يكن نمط الحياة الذي يريده. وقال: “توفي والدي عندما كنت في الثالثة من عمري، لذا كان قضاء الوقت مع العائلة كان دائماً ثميناً جدا بالنسبة لي”.

وفي عام 2018، بدأ في الخوض في الأعمال الجانبية. إذ حدد هدفاً لكسب 3450 دولاراً شهرياً (بعد الضرائب) من أجل دعم نمط حياته. وبمجرد الوصول لهذا الدخل، قرر ترك وظيفته بدوام كامل، وفقاً لما ذكره لشبكة “CNBC”،

غادر إلوود وظيفته كمهندس في فبراير 2021. وفي العام الماضي، ربح ما يزيد قليلاً عن 189 ألف دولار من مصادر الدخل السبعة، والتي شملت: