بدون الحاجة الي صيانة.. طريقة تنظيف سماعة الهاتف من الأتربة والغبار بخطوات سهلة وبأقل التكاليف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سماعة الهاتف احيانا يتجمع بها الاتربة مع مرور الوقت وهذا يؤثر على اداءها وصوتها فمن الممكن عدم السماع عند التحدث مع احد او الاستماع لأي موسيقى سيكون الصوت غير واضح وأيضا يحتوي على تشويش، وهذا يؤدي لتلف الهاتف ولا يمكن أن يرجع لطبيعته لهذا لابد من تنظيف السماعات باستمرار وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات الخاصة بهذا الأمر التي سنعرضها للجميع الآن

طريقة تنظيف السماعات بالعجينة هناك طريقة بسيطة للتخلص من الاتربة المتراكمة داخل السماعات وتلك الطريقة تأتي بالشكل التالي نقوم بشراء العجينة من أي مكان يبيعها وهي عبارة عن مادة سهلة الفرد على الأجهزة.

نضعها فوق السماعات ونتركها قليلا من الوقت.

نخرج العجينة من مكانها بعد التصاق الاتربة بها.

بعد التنظيف عند إيجاد أي غبار عليك وضعها مرة أخرى.

العجينة تعمل على تنظيف أي مكان لا يمكن الوصول إليها وذلك عن طريق التحريك. طرق مختلفة لتنظيف سماعة الهاتف يوجد طرق متنوعة لسحب الاتربة من داخل السماعات الخاصة بالهاتف وتكون كالآتي فرشاة الأسنان يمكن تحركها فوق السماعات برفق ويتم تحرك الاتربة وازالتها.

بواسطة أي أداة تستخدم في إخراج الاتربة من داخل الأجهزة.

اعواد القطن لتنظيف الأذن يمكن الاستعانة بها للتخلص من أي شيء ملتصق بالسماعات.

الفم من الطرق التقليدية وذلك عن طريق الشفط أو النفخ لتحريك الاتربة من موضعها واخراجها.