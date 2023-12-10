أصحاب هذه البطائق مطلوبين حالًا …. بيان عاجل من وزارة الداخلية تحذر المواطنين أصحاب بطاقات الرقم القومي هذه بضرورة فعل الآتي

عقوبة عدم تجديد البطاقة الشخصية

تم فرض هذه الغرامات من قبل الحكومة بهدف المحافظة على أمن وسلامة المواطنين وضمان حمل الجميع لبطاقة الرقم القومي، وهي:

غرامة قدرها 100 جنيه في حالة إبقاء المواطن على بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية واستخدامها.

دفع غرامة قدرها 50 جنيه عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدارها، مع مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر.

غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حالة عدم تحديث حالة بطاقة الرقم القومي.

دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حالة فقدان أو تلف بطاقة الرقم القومي والحاجة إلى استخراج بديل لها.

خطوات الحصول على رقم البطاقة الشخصية

تسهيلًا على المواطنين من كبار السن وذوي الهمم أصدرت وزارة الداخلية موقع رسمي تابع لمؤسسة السجل المدني يتم من خلاله تجديد البطاقة بسهولة عن طريق إتباع الخطوات الآتية: