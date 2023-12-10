يابختك لو عندك 50 قرش قديمة !!.. فتش في بيتك عن العملات القديمه دلوقتي.. هتلعب معاك وهتركب عربية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على قيمة الـ50 قرشا القديمة. كثرت الأقاويل، وتتزايد الأسئلة، وما زالت الأبحاث مستمرة حول أسعار العملات القديمة. ولذلك، فإن العديد من المواطنين لديهم حب غريب للمقتنيات القديمة. كما أن الكثير من التجار الذين يتاجرون في صرف العملات يسألون دائمًا عن العملات القديمة، والأكثر طلبًا على هذه العملات هو النصف جنيه. علماً أننا سنوفر لكم كافة الشروط الخاصة باستبدال هذه العملات القديمة. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

وتراوح سعر الـ50 قرشا أو نصف جنيه بين 2000 و5000 جنيه، حسب نوع العملة أو الورق أو المعدن، وأيضا حسب حالتها. إلا أن السعر الشائع لهذه العملة هو 2000 جنيه، وفي بعض الأحيان قد يصل سعر العملة النادرة أو الإصدار الأول منها إلى 100 ألف جنيه.

هناك أنواع عديدة للعملة المعدنية من فئة 50 قرشا، ولكن ما هي الأنواع التي يبحث عنها التجار؟ وبحسب ما صدر عن تجار العملة فإن العملة تقدر بقيمة هذه العملة من حيث صغر حجم عملاتها وتاريخ إصدارها أيضا، كما أن هناك عملات تقدر بمائة ألف جنيه وأخرى بنفس الحجم . العملة قيمتها ألفي جنيه. وقد تم تحديد الخصائص التي تميز هذه العملات عن بعضها البعض.

كما أن النسخة القديمة من العملة الورقية ذات النصف جنيه لها صورة تميزها وهي صورة أبو الهول على يسار العملة. وتعتبر هذه العملة بمواصفاتها أقل تكلفة من العملة الورقية التي توجد بها صورة أبو الهول وسط النصف جنيه. وهذا الإصدار هو الأغلى ثمناً ويقدره التاجر عندما يستبدل العملة بسعر مائة. ألف جنيه. صدرت هذه العملة عام 1911م.

وإليكم مواصفات العملة فئة 50 قرشا

وكما تحدثنا عن العملات الورقية وقيمتها سنتحدث عن مواصفات العملات المعدنية. وأصدر عملة معدنية مكتوب عليها جمهورية مصر العربية. وكتب 50 قرشا في الوسط و50 قرشا في الجانب الآخر باللغة الإنجليزية.

كما يوجد نوع آخر من العملات مكتوب عليها صورة الملك الفرعوني، وعلى الوجه الآخر التاريخ 2005 1426هـ. وتقدر هذه العملة بخمسة آلاف جنيه