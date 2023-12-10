محدش هيقولك عليها غيري!!.. تعرف على طريقة فرد الشعر بوصفات طبيعية 100% حتى لو كان شعرك أفريقي في المنزل.. ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرفي على وصفات طبيعية للشعر الخشن. تعاني بعض النساء من مشكلة تجعد الشعر وتقصفه، وهذا قد يسبب لهن الإحراج، لذا يبحثن عن علاج لهذا الأمر. قد تمليس الشعر بالمكواة أو صنع البروتين، لكن هذه الطرق تسبب زيادة تلف الشعر وتؤدي إلى تساقطه، لذا فإن الطرق الطبيعية تعتبر من أفضل الطرق للحصول على شعر صحي وقوي وناعم. كما تساعد هذه الوصفات على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف، وتساعد في الحصول على النتيجة المطلوبة دون أي أضرار أخرى نتيجة استخدام الوصفات التي تحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل، تابعونا

تعرفي على وصفات طبيعية للشعر المجعد والمتقصف

تعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل الطرق المستخدمة والفعالة التي ينصح بها خبراء التجميل للحصول على شعر صحي وقوي وناعم. كما أن هناك أكثر من وصفة للتغلب على تجعد وتقصف الشعر، ومن هذه الوصفات:

تعرفي على قناع الصبار والعسل

يعمل الصبار على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف. لتحضير هذه الوصفة سنحتاج إلى بعض المكونات البسيطة:

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

كوب من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة عسل.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

تعلم كيفية التحضير

احضري وعاء وضعي فيه جميع المكونات.

نحرك جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً.

بعد ذلك، ضعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة ساعة تقريباً.

ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر ووضع البلسم المناسب للشعر.

ويفضل استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على النتيجة المرجوة.

تعرفي على قناع الأفوكادو

يعتبر قناع الأفوكادو من الوصفات الفعالة التي تساعد على تنعيم الشعر، والتغلب على تساقطه، وتغذيته. لتحضيرها سنحتاج إلى المكونات التالية:

الأفوكادو.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

تعرفي على طريقة تحضير قناع الأفوكادو

أولاً عليك أن تهرس الأفوكادو جيداً.

بعد ذلك أضيفي المايونيز وزيت الزيتون ثم قومي بالتقليب جيداً.

تحتاج إلى التأكد من دمج المواد جيدًا.

يفضل تمشيط الشعر قبل وضع الخليط.

بعد ذلك يجب وضع الخليط على الشعر وتركه لمدة ساعة.

ثم اغسليه بالشامبو المناسب، ثم ضعي البلسم المناسب، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ستلاحظين النتيجة من أول استخدام.