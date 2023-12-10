اولادك بيبردو وكل شويه نزلة برد ومبيرضوش ياخدو الدوا الحل عندى " وصفه طبيعيه 100% لعلاج نزلات البرد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثيرا ما نستخدم أدويه لعلاج أعراض نزلة البرد، مثل الاحتقان والسعال وارتفاع درجات الحرارة وغيرها، ويستخدمها البعض أحيانًا بدون استشارة طبيب، ما يعرضهم للخطر، غير أن بعض المسكنات حذرت منها منظمة الصحة العالمية وأطباء الحساسية والمناعة .

ولتجنب كل هذا هناك بعض الوصفات الطبيعية التي لا تستغرق الوقت أو المال، يمكن تحضيرها بسهولة والتعافي عليها إذا كانت الأعراض بسيطة لا تستدعي زيارة الطبيب، مع وجوب الاستشارة الطبية، إذا ساءت الحالة الصحية.

وصفة العسل لمكافحة السعال والالتهابات

وصفات طبيعية لنزلة البرد

تساعد السوائل الساخنة على تخفيف الاحتقان، وتهدئة أغشية الحلق والأنف، والحفاظ على رطوبة الجسم، وهو أمر ضروري لمحاربة الالتهابات الفيروسية .

وتختلف وصفات السوائل الساخنه لمحاربة وتهدئة نزلات البرد والسعال كالتالي :-

أولا مشروب الشاى سواء كان شاي الثوم أو شاي الليمون،وهناك من يقوم بإضافة الكثير من البصل أو الثوم، طعمه ليس الأفضل لكنه يحارب الالتهابات

ثانيا مشروب الماء الساخن الممزوج بالقرفة والعسل .

ثالثا الحليب الذهبي، حيث تقوم بغلي كوب من الحليب على نار هادئة، ثم أضف ملعقة صغيرة من الكركم.

رابعا شاي أوراق الليمون، اغلي أوراق الليمون ويخلط السائل الساخن مع قليل من السكر.

خامسا مشروب الزنجبيل المطحون والفلفل الأسود على ملعقة من العسل و المشهور عندنا فى مصر هو الزنجبيل بالليمون الدافى ولكن هذه لمعلومه جائت على موقع «هيلث لاين»