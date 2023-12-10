فاكرين إشاعة عادل إمام صورتو هتتحط على الجنيه " دلوقتى حصل فعلا دوله تكرم أحد مواطنيها وتضع صورته على العمله الرسميه للدوله ومش ميسى ولا مارادونا مفاجأه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُكرم العديد من الدول لاعبي كرة القدم بطرق مختلفة، كنوع من الاعتزاز بهم، تقديرًا للإنجازات التي أحرزوها في تاريخهم الرياضي، ومن بين هذه الدول هولندا، التي قررت تكريم أحد نجوم كرة القدم لديها، بواسطة وضع هدف أيقوني له، على عملة فريدة من نوعها، تستخدم في البلاد

تُكرم العديد من الدول لاعبي كرة القدم بطرق مختلفة، كنوع من الاعتزاز بهم، تقديرًا للإنجازات التي أحرزوها في تاريخهم الرياضي، ومن بين هذه الدول هولندا، التي قررت تكريم أحد نجوم كرة القدم لديها، بواسطة وضع هدف أيقوني له، على عملة فريدة من نوعها، تستخدم في البلاد.

تكريم الأسطورة دينيس بيركامب بطريقة مبتكرة

اللاعب الذي قررت دولة هولند تكريمه هو الأسطورة دينيس بيركامب، وأعلنت وزارة الخارجية الهولندية وضع صوته بالهدف الأيقوني الذي كان في مرمى الأرجنتين، بربع نهائي كأس العالم 1998، على عملة خاصة بقيمة 8 يورو .

وجاء سبب اختيار العملة «8 يورو» نسبة إلى الرقم 8، الذي كان يرتديه نجم كرة القدم السابق مع منتخب هولندا، وكان هذا الهدف سببًا في تأهيل المنتخب الهولندي إلى نصف نهائي المونديال الفرنسي، وجرى وصفه بـ«القاتل» لتسجيله بمهارة استثنائية، أدت إلى إقصاء الأرجنتين.

وأيضا تم تكريم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو و ميسي ومارادونا وبيليه

لم يكن النجم الهولندي، الوحيد في العالم الذي يكرم بهذه الطريقة، فقد جرى تكريم كريستيانو رونالدو، بتشييد تمثالا له في «جزيرة ماديرا» البرتغالية وهي مسقط رأسه، وذلك بعد 24 ساعة، من تتويجه بطلا لكأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب.

وفي متحف الكونميبول، جرى وضع تمثالا للنجم الأرجنتيني ميسي، بجوار مارادونا وبيليه من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، حيث كان التمثال يجسد النجم العالمي، وهو يحمل كأس العالم، ونفس حجمه الطبيعي.