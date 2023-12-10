دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فتح عينك كنز في بيتك! توجد الكثير من الأدوات في المنزل تعتبر تلفيات غير صالحة للاستخدام إلا أنها تعتبر كنز كبير في المنزل ومنها شاحن الهاتف القديم، حيث أن شاحن الهاتف يوجد بأكثر من ماركة في المنزل لأنه الأساس في شحن الهواتف الذكية وإعادة تشغيل قبل نفاذ البطارية، لكن مع مرور الوقت تتلف هذه الشواحن بسبب الاستخدام المتكرر لها ولانتهاء فترة الضمان، ولاسيما أنه يمكنك استغلالها في فكرة جهنمية نوضحها لكم فيما هذا المقال.

فكرة جهنمية لاستخدام الشاحن القديم

“فكرة ماتخطرش على بال الجن الأزرق نفسه” .. طريقة عبقرية للاستفادة من شاحن الهاتف القديم لم يعرفها أحد من قبل .. إوعى ترميه تاني