"متشيلش هم لو النور قطع" .. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء في البيت بخطوات سهلة وبسيطة .. هتقول ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتم الآن التواصل بين دول العالم بسهولة عن طريق شبكة الانترنت وتوفيرًا للأموال تم إختراع جهاز واحد يساعد على توزيع الإشارة على الأماكن المختلفة القريبة من بعضها وفتح العديد من الأجهزة وتوصيلها بالانترنت من خلال جهاز الراوتر، عند انقطاع الكهرباء ينقطع الاتصال بالانترنت، وبعد أن أصبح الإنترنت هو حياة الأشخاص بدأ الكثير في التفكير في وسيلة تساعد على الاتصال بالانترنت عن طريق الراوتر بدون استخدام كهرباء، وبدأ التفكير في حيل وطرق تساعد على ذلك حتى تم التوصل إلى طرق يستطيع الشخص تشغيل الراوتر من خلالها بدون الاتصال بالكهرباء.

طرق لتشغيل جهاز الراوتر بدون استخدام الكهرباء