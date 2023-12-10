مبروك عليك 30 جيجا هدية.. شركات الاتصالات تبدأ تعويض العملاء عن انقطاع الإنترنت المنزلى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بدأ مزودو خدمة الإنترنت المنزلى تعويض العملاء عن تأثر خدمات الإنترنت فى بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية، أمس الثلاثاء، نتيجة عطل تقنى أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، وأرسلت إحدى شركات الاتصالات مزود خدمة الإنترنت المنزلى لعملائها رسالة نصية مساء اليوم الأربعاء، على الرقم المسجل به خدمة الإنترنت المنزلى، موضحة فيها إضافة 30 جيجا لمدة 3 أيام.

وقالت شركة الاتصالات فى الرسالة النصية: «عزيزى عميل خدمة الإنترنت المنزلى، نأسف لانقطاع خدمة الإنترنت المنزلى أمس فى بعض المناطق نتيجة لعطل فنى من جهة مزود خدمة الخط الأرضى وذلك خارج عن إرادتنا وتم حله واستعادة الخدمة بشكل طبيعى، بنقدملك 30 جيجا هدية تم إضافتها على باقة Home DSL الخاصة بك تقدر تستخدمها خلال 3 أيام، شكرًا على ثقتك وتفهمك».

تعويض شركة المصرية للاتصالات

وكشف محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذى للشؤون التجارية فى الشركة المصريةللاتصالات، أسباب انقطاع الانترنت ببعض المناطق فى مصر، الثلاثاء.

وأرجع أبوطالب فى مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON، مساء أمس، انقطاع الإنترنت إلى عطل فنى تقنى أصاب أحد الأجهزة المسئولة عن تشغيل الشبكة، مشيرًا إلى أنه تم تدارك العطل وإصلاحه.