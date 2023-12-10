من غير ولا مليم .. استخدم هذا الرقم السري بهذه الطريقة وسوف تحصل علي كلمة السر بدون برامج أو تطبيقات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في ظل انتشار التكنولوجيا الواسع النطاق أصبح العالم اليوم متصلاً كمجتمع صغير، تقريبًا جميع المنازل مزودة بشبكات واي فاي، وهناك العديد من الأفراد بما في ذلك الشباب وربات البيوت والفتيات، يبحثون عن فرص عمل عبر الإنترنت من منازلهم مع ذلك، هل فكرت يومًا في مدى سهولة الوصول إلى أي شبكة واي فاي؟ الإجابة ليست ببساطة “نعم” أو “لا”، هناك طرق متعددة لاختراق شبكات الواي فاي دون الحصول على كلمة المرور على الرغم من وجود العديد من الحيل والبرامج المشاركة عبر منصات مثل يوتيوب للحصول على كلمات مرور الواي فاي، إلا أن هذه الأساليب غالبًا ما تكون غير فعالة ويمكن أن تعرض هواتفك وأجهزتك للخطر.
إمكانية من الوصول إلى الباسورد او الرقم السري الخاص بالواي فاي دون اللجوء لتلك البرامج
لإعداد اتصالك بشبكة الواي فاي على هاتفك فيمكنك اتباع الخطوات التالية:
- افتح قائمة الواي فاي.
- ابحث عن الشبكة القريبة التي تظهر بإشارة قوية واخترها من بين الشبكات المتاحة.
- ستحتاج إلى إعادة تكوين الشبكة. انقر على “إعداد شبكة جديدة” أو أي خيار مماثل يتوافق مع هاتفك.
- ادخل اسم الشبكة الذي اخترته.
- سيُطلب منك أيضًا إدخال كلمة المرور الخاصة بالشبكة، يفضل استخدام كلمة مرور قوية لضمان الأمان وتجنب استخدام كلمات سهلة مثل “admin”.
- ادخل العنوان الـ IP المطلوب مثل: 192.168.1.5.
- انقر على “توصيل” وستتصل بالشبكة دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور مرة أخرى.
عبر تلك الخطوات تتمكن فتح الواي فاي المغلق
بالطبع هذه هي الخطوات القياسية لإعادة تعيين جهاز الموجة إذا كنت تمتلكه بالفعل، فكل ما عليك فعله هو الضغط على زر إعادة التعيين لمدة 10 ثواني، وبعد ذلك ستتم إعادة تشغيل الشبكة بنجاح.
من ناحية أخرى هناك برامج مُستخدمة لاختراق شبكات الواي فاي، مثل برنامج رصد لوحة المفاتيح، يمكن لهذا البرنامج مراقبة كلمة المرور المستخدمة أثناء اتصال جهاز بشبكة واي فاي جديدة، وبالتالي يتيح لك الوصول إلى كلمة المرور الجديدة بوسائل غير مشروعة.