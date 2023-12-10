هترجعي شباب تاني 20 سنة لورا.. شعرك هيبقى طويل زي الحرير.. من النهارده وصفه طبيعيه من زيت الزيتون والقرنفل اعرفي طريقة الاستخدام و هتشكريني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشعر الطويل الكثيف والناعم هو حلم عدد كبير من السيدات، حيث ان الشعر يعد من اهم علامات الجمال عند السيدة وتعطيه اهتمام كبير،و تلجا الى استخدام العديد من منتجات التجميل المختلفة لتطويل الشعر وتكثيفه ولكن في بعض المنتجات لا تحصل على نتائج جيدة وبعض الوصفات تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالشعر لذلك جئنا اليك وصفه طبيعيه سهلة وبسيطة في المنزل وغير مكلفة ولكن سوف تعطيك نتائج رائعه سوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل من الوصفات الشهيرة التي ينصح بها عدد كبير من خبراء العنايه بالبشره والشعر هي القرنفل مع زيت الزيتون حيث ان هذه الوصفة تساعد على حل مشكلات الشعر من التساقط والتقصف وكذلك ملء الفراغات ومعالجه الشعر الجاف ليصبح طويل وغزير وناعم في نفس الوقت حيث تتكون هذه الوصفة من المكونات التالية: ثلاث معالق من القرنفل المطحون الناعم جيدا.

ثلاث معالق من زيت الزيتون. طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون و القرنفل لتطويل الشعر اطحني عيدان القرنفل مع زيت الزيتون ثم أضيفي ملعقة من النشا وزيت جوز الهند.

وقومي بعمل خليط متجانس واغسله الشعر جيدا وضيفي عليه الوصفه.

و دلكي الشعر من الجذور حتى الاطراف وكذلك فروة الرأس فهو آمن فيها الاستخدام واتركيها لمدة 20 دقيقة.

ثم اشطفي شعرك وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لكي تحصلي على افضل نتائج ممكنة.