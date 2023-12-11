ضاع عمرنا بنحطه في المكان الغلط .. خبير تكنولوجي يكشف عن افضل مكان لوضع الراوتر في المنزل .. هيتخلي سرعة النت تبقي طبيعية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الإنترنت أصبحت سمة أساسية في العصر الحديث، ومع التقدم التكنولوجي في مختلف المجالات أصبح لا غنى عنه في كل منزل ومكان عمل حيث يربط الأفراد في جميع أنحاء العالم من خلال التواصل وتبادل الرسائل الإلكترونية واستخدام تطبيقات متنوعة يعتمد الناس أيضا على استخدام الراوتر بمجموعات البيانات الشهرية المتجددة شهريا ومع ذلك، يواجه العديد من الأفراد مشكلة ملحوظة وهي ضعف وانقطاع الاتصال بالإنترنت بشكل مستمر يعزى هذا الأمر في بعض الأحيان إلى وضعية جهاز الراوتر وأسباب أخرى سنقوم بمناقشتها بالتفصيل في المقال التالي.

أنسب مكان لجهاز الراوتر

أظهرت الأبحاث في ميدان التكنولوجيا أن مكان وتوجيه جهاز الراوتر يمكن أن يؤثر على قوة وضعف شبكة الإنترنت في المؤسسة، ولذلك يعد تثبيته بطرق صحيحة ومتنوعة ضروريا، وفقا للنقاط التالية: