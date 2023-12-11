كنز في بيتك وانت متعرفش!! …”عملة ال50 قرش” القديمة هتجعلك من الاثرياء …سعرها وصل الى 500 الف جنية …اعرف مكان بيعها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عملة الـ 50 قرش سعرها وصل ل500 الف ولازم تعرف مكان بيعها وذلك بسبب أن العملات القديمة لها قيمة كبيرة عن الكثير من الهواة وذلك لأنها تكون قد شهدت علي الكثير من الأحداث الاقتصادية بالإضافة إلى أن تصميمات داخلية تجعلها جذابه جدا لهم وتم إيقاف فئة ال 50 قرش نظرا لقيام الحكومة بإصدار بعض العملات الحديثة.

تمتاز العملات القديمة بالرموز والعلامات الفريدة من نوعها والتي تزيد من قيمتها و أهم ما يميز فئة ال 50 جنيه هو أن فيها شعار أبو الهول الذي يعتبر واحد من أهم العلامات التاريخية التي تدل على عظمة مصر لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالحضارة المصرية القديمة ولذلك يطلب بشكل كبير من الهواة ويكون البعض منهم على استعداد لدفع مبلغ قيمته 500000 جنيه للحصول عليه

أين يمكن شراء العملات القديمة

تتواجد العملات القديمة في العديد من الأماكن ومنها: