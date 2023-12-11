اوعي تشتريها تاني .. وصفة خطيرة لتحضير خلطة السبع بهارات فى البيت بخطوات بسيطة جدا .. هتحضريها احسن من برا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر التوابل والبهارات جزءا أساسيا في كل منزل، حيث لا يمكن إكمال عملية الطهي بشكل مثلى دون استخدام البهارات من بين هذه البهارات، تأتي خلطة السبع بهارات على رأس القائمة، حيث تعتبر واحدة من الأنواع الأكثر انتشارا واستخداما تضاف هذه الخلطة إلى مختلف الأطعمة، مما يمنحها طعما لذيذا ورائحة جذابة مع ارتفاع أسعار البهارات جاعت ربات البيوت إلى البحث عن وسيلة لتحضير خلطة السبع بهارات في المنزل لتوفير النفقات والوقت اللازمين للذهاب لشراءها من المحلات تعتمد هذه الخلطة على مكونات بسيطة وتتسم بطريقة تحضير سهلة للغاية، مما يتيح لربة المنزل تحضيرها بسهولة باستخدام المكونات المتاحة في المنزل، وتحقيق نفس النتيجة اللذيذة للخلطة المشتراة من محلات العطارة.

المكونات المطلوب لتحضير السبع بهارات