اوعي تشتريها تاني .. وصفة خطيرة لتحضير خلطة السبع بهارات فى البيت بخطوات بسيطة جدا .. هتحضريها احسن من برا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر التوابل والبهارات جزءا أساسيا في كل منزل، حيث لا يمكن إكمال عملية الطهي بشكل مثلى دون استخدام البهارات من بين هذه البهارات، تأتي خلطة السبع بهارات على رأس القائمة، حيث تعتبر واحدة من الأنواع الأكثر انتشارا واستخداما تضاف هذه الخلطة إلى مختلف الأطعمة، مما يمنحها طعما لذيذا ورائحة جذابة مع ارتفاع أسعار البهارات جاعت ربات البيوت إلى البحث عن وسيلة لتحضير خلطة السبع بهارات في المنزل لتوفير النفقات والوقت اللازمين للذهاب لشراءها من المحلات تعتمد هذه الخلطة على مكونات بسيطة وتتسم بطريقة تحضير سهلة للغاية، مما يتيح لربة المنزل تحضيرها بسهولة باستخدام المكونات المتاحة في المنزل، وتحقيق نفس النتيجة اللذيذة للخلطة المشتراة من محلات العطارة.
المكونات المطلوب لتحضير السبع بهارات
المكونات:
- نصف كوب من البهارات التالية (قرنفل، كزبرة جافة، كمون).
- 4 ملاعق كبيرة من البهارات التالية (نعناع جاف، ريحان جاف، زعتر).
- كوب من ورق اللورا.
- كوب فلفل أسود.
- 8 ملاعق كبيرة من البهارات التالية (قرفة وجوزة الطيب).
- ملاعق من الحبهان.
طريقة التحضير:
- قم بخلط جميع المكونات في وعاء كبير.
- اطحن المكونات جيدًا باستخدام مطحنة بهارات أو محضر طعام حتى تحصل على خليط ناعم.
- قم بتخزين خلطة السبع بهارات في وعاء محكم الإغلاق في مكان بارد وجاف.
- يمكنك استخدام هذه الخلطة في تتبيل مختلف الأطعمة لإعطائها نكهة غنية ولذيذة.
باستخدام هذه الوصفة، يمكن للناس تحضير خلطة السبع بهارات بسهولة في منازلهم باستخدام المكونات المتوفرة بسهولة.