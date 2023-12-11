“ارميها حتى لو ببلاش”.. 3 علامات إذا وجدتها في الفراخ تدل على فسادها وتحولها لسم قاتل .. إوعى تاكل منها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد تكون الأفراخ التي تتناولها غير صالحة للتناول، ويمكن أن تلحق ضررا بصحتك بدلا من تقديم فوائد وقوة لجسمك هناك عدة علامات وإشارات تدل على فساد الأفراخ قبل طهيها، لذا إذا ظهرت أي علامة من هذه العلامات على الأفراخ التي اشتريتها، يُفضل عدم التردد في التخلص منها ورميها، حفاظًا على سلامتك وسلامة عائلتك سنقدم في هذا المقال أبرز العلامات التي تشير إلى فساد الدجاج، بهدف الحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

الفراخ تعد من الأطعمة الغنية بالقيم الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولكن قد تكون، في بعض الأحيان، سببا في تدمير الصحة بدلاً من تقويتها والحفاظ عليها إليكم أبرز الإشارات التي تشير إلى فساد الفراخ:

تغير لون الفراخ: يتميز لون الفراخ الطازجة بالوردي، وإذا ظهر أي لون آخر كالرمادي، فإن ذلك يُعتبر دليلاً واضحا على فسادها وعدم صلاحيتها للتناول. رائحة غير مستحبة: إذا لاحظت رائحة كريهة وغير مستحبة، وحتى بعد الغسل الجيد، فإن ذلك يشير بوضوح إلى فساد الفراخ. تغير في ملمس اللحم: إذا كانت الفراخ تظهر ناعمة بشكل غير طبيعي، ملمسها زلق، فإن ذلك يُعتبر علامة على فسادها.

نصائح للحفاظ على صحتك عند تناول الفراخ

من المهم التحقق، عند شراء الفراخ أو تركها خارج الثلاجة لفترة طويلة، من عدم وجود أي علامة غريبة تشير إلى عدم صلاحيتها للتناول ينصح بفحص الفراخ جيدا باستخدام الإشارات التي تم ذكرها سابقًا، وفي حال رؤية أي علامة توضح فسادها، يجب التخلص منها فورًا لتجنب أي ضرر صحي أثناء تناولها.