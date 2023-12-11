دا احنا مش عايشين !!.. اتفرج مقطع "أغلى طقم دهب بالعالم" .. وزن طقم الذهب الأغلى يصل إلى ١٥ كيلو جرام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شيري، صاحبة القلب الإبداعي والشغف بصنع المحتوى، قامت بصناعة سلسلة من الفيديوهات التي أثارت إعجاب الكثيرين. ومن بين هذه اللحظات المميزة، قامت بصدمة الجميع بفيديو استعراضي يظهر فيه وهي ترتدي طقمًا من الذهب الخالص يزن 15 كيلو جرام، ويبلغ سعره 6 مليون ريال سعودي سنرى كل التفاصيل بالسطور القادمة للمقال

شاهد مقطع أغلى طقم ذهب بالعالم ب ٦ مليون ريال

المقطع الذي أثار إعجاب الملايين من المشاهدين وتفاعلوا بشكل كبير مع هذا الإطلالة الفاخرة حيث قامت صانعة المحتوى شيري بالمقطع ارتداء افخم واغلى طقم ذهب بالعالم وزنه ١٥ كيلو جرام وسعره وصل إلى ٦ مليون ريال سعودي لم يكن الجمهور يتوقع رؤية شيري تتألق بهذا القدر من الفخامة. رغم أن الطقم يعد فاخرًا بامتياز، إلا أن بعض المتابعين قد تساءلوا عن مدى جدوى ارتداء قطع بهذا الثمن وان هذه مبالغة وليس منه استفادة ولا يستطيع أحد ارتداؤه

الاختلاف في تقديم المحتوى يجلب المشاهدات

تأتي هذه اللحظة كتأكيد على تميز شيري في اختيار المحتوى الذي يثير انتباه الجمهور. قد تكون هذه الخطوة استعراضية جريئة، لكنها نجحت في جذب الانتباه وزيادة عدد المشاهدات، ما يظهر تأثير قوي لموهبتها في عالم البلوج وصناعة المحتوى.

بهذه الطريقة، تستمر شيري في تحدي الحدود وتقديم محتوى مثير وفريد، مما يثبت مكانتها كواحدة من رواد عالم المحتوى في المنطقة.